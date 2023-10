Ärger in Turin: Nach Paul Pogba wird bereits gegen nächsten Juve-Profi ermittelt

Fagioli, der in dieser Saison in sechs von acht Serie-A-Spielen auf dem Platz stand, «kooperiert sowohl mit den Justiz- als auch mit den Sportbehörden mit größtmöglicher Transparenz», sagte Simbari weiter. «Eigentlich möchte er zu den Ermittlungen beitragen.» Der 22-Jährige spiele keine relevante Rolle in den Ermittlungen, berichtete die Nachrichtenagentur AP.