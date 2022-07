Großbritannien : Ärzte dürfen Archie (12) sterben lassen – gegen den Willen seiner Eltern

Archie liegt seit einem Unfall im April im Koma. Laut Ärzten gebe es keine Hoffnung auf eine Heilung. Ein Gericht hat nun entschieden, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen beendet werden dürfen.

1 / 6 «Ein Junge, der meine Hand drücken kann, kann nicht hirntot sein», sagt Archies Mutter Hollie. Screenshot/Privat Archie liegt seit einem Unfall im April im Koma. Screenshot/Privat Seine Familie wacht an seinem Bett. Facebook/poledanceuk

Ärzte in Großbritannien dürfen die lebenserhaltenden Maßnahmen für den unheilbar kranken Archie einstellen. Das sei im besten Interesse des 12-Jährigen, entschied Richter Anthony Hayden am Freitag am Londoner Gerichtshof High Court. Der Junge hatte sich bei einem häuslichen Unfall im April schwere Hirnverletzungen zugezogen – womöglich bei einer Mutprobe aus dem Internet. Er war am 9. April zu Hause bewusstlos mit einem Band um den Hals aufgefunden worden. Seitdem liegt Archie im Koma.



Hollie Dance und Paul Battersbee argumentieren, dass das Herz des Jungen noch schlage und wollen, dass die Behandlung fortgesetzt werde. Die Mutter sagte der «Daily Mail»: «Als mein Sohn im Krankenhaus ankam, wurde mir gesagt, dass er die Nacht nicht überleben würde. Doch jetzt, zehn Wochen später, ist er immer noch da.» Archie sei ein Kämpfer und kämpfe den Kampf seines Lebens – «wie könnte ich da nicht genauso hart kämpfen?», fragt die Mutter.

«Alles, worum wir je gebeten haben, ist Zeit. Menschen liegen monatelang im Koma, aber das Krankenhaus wollte meinen Sohn schon nach drei Tagen für tot erklären, als er noch unter Beruhigungsmitteln gestanden hatte. Ich weiß nur, dass ein Junge, der meine Hand drücken kann, nicht hirntot sein kann», sagt Hollie weiter.



Richter stützt sich auf «medizinische Beweise»

Der Richter sagte, die medizinischen Beweise seien «überzeugend und einhellig» und zeichneten ein «düsteres Bild». «Archies Mutter hat ihn als Kämpfer beschrieben, und ich bezweifle nicht, dass er einer war», sagte Hayden. «Aber der Kampf (...) steht nicht mehr unter Archies Kontrolle. Der Schaden an seinem Gehirn hat ihm jede körperliche Autonomie genommen.»



Archie wird im Royal London Hospital in Whitechapel lebenserhaltend versorgt, seine Familie wacht an seinem Bett. Seit dem Unfall hat er das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Am 6. Juni 2022 teilte ein Spezialist dem Gericht mit, dass Scans zeigen, dass Teile von Archies Gehirn tot seien und zerfallen würden. Seine Chance auf eine Heilung sei «sehr gering».

Der Fall erinnert an ähnliche Auseinandersetzungen um unheilbar kranke Kinder in Großbritannien. Der finanziell stark unter Druck stehende britische Gesundheitsdienst neigt dazu, lebenserhaltende Maßnahmen sehr viel früher zu entziehen, als das in anderen europäischen Länder der Fall wäre. Zudem werden die Wünsche von Eltern und Angehörigen dabei nicht im selben Maße berücksichtigt. Was im besten Sinne der Patientin oder des Patienten ist, entscheiden oft Richter auf Empfehlung von Medizinern.