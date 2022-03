Operation in Thailand : Ärzte entfernen 915 Münzen aus Schildkröte

Ein Brauchtum in Thailand ist einer Meeresschildkröte nicht gut bekommen. Eine lange Operation hat dem Tier das Leben gerettet.

Tierärzte haben in Bangkok sage und schreibe 915 Münzen aus einer Meeresschildkröte entfernt. Grund für den seltsamen Fund im Magen des Tieres ist ein Brauchtum, der dem abergläubischen Werfen von Kleingeld in einen Brunnen ähnelt: Über mehrere Jahre hinweg haben Touristen in der ostthailändischen Stadt Sri Racha ihr Geld in den Pool des grünen Weibchens «Bank» geworfen, weil in Thailand der Glaube vorherrscht, dass es Langlebigkeit bringt, Münzen auf Schildkröten zu werfen.