Frankreich : Ärzte entfernen Weltkriegsgranate aus dem Anus eines 88-Jährigen

Der nicht namentlich genannte Patient war am Samstag mit einem nicht alltäglichen Problem im Krankenhaus Sainte Musse in Toulon aufgekreuzt und hatte darum gebeten, ihn von einem Fremdkörper in seinem Rektum zu erlösen. Als die Ärzte sahen, um was es sich dabei handelte, erschraken sie – und lösten Alarm aus: Im Enddarm des 88-Jährigen steckte eine Artilleriegranaten-Hülse aus dem frühen 20. Jahrhundert, und es war zunächst unklar, ob Explosionsgefahr bestand. Teile des Krankenhauses wurden vorsichtshalber vorübergehend evakuiert.