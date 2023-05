USA: Ärzte führen erfolgreiche Gehirn-Operation bei Fötus durch

In den Vereinigten Staaten haben Ärzte erfolgreich eine Gehirn-Operation an einem Fötus im Mutterleib durchgeführt. (Symbolbild)

Zwar weiß sie es noch nicht, aber ein gerade mal sieben Wochen altes Baby hat in den Vereinigten Staaten vor kurzem Medizin-Geschichte geschrieben. Das Mädchen ist einer der ersten Menschen, bei dem eine experimentelle Gehirnoperation im Mutterleib durchgeführt wurde.

Wie Ärzte einige Zeit vor der erwarteten Geburt bemerkten, hatte das Baby einen Blutstau in einer Hirnregion entwickelt. Dieser kann zu Hirnschäden, Herzproblemen und Atembeschwerden führen und hätte für das Kind schlimmstenfalls tödlich enden können. Durch einen chirurgischen Eingriff in der Gebärmutter konnte ihr Leben jedoch gerettet werden, wie das «MIT Technology Review» berichtet.

Mit Vene verbundene Arterie kann lebensbedrohlich sein

Der Blutstau, der beim Baby festgestellt worden war, ist als Fehlbildung der Galen-Vene bekannt. Diese tritt auf, wenn eine Vene mit einer Arterie im Gehirn verbunden ist. Der unter hohem Druck stehende Blutfluss aus der Arterie dehnt die dünnen Wände der Vene auf, wodurch das Blutgefäß aufgebläht wird und zu ernsthaften Gesundheitsproblemen für das Baby sorgen kann: Der zusätzliche Druck, der auf dem Herzen lastet, um Blut zu pumpen, kann zu Herzversagen führen, und auch andere Organe, insbesondere die Lunge und die Nieren, können in Mitleidenschaft gezogen werden.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Föten vor dieser Erkrankung bis zu einem gewissen Grad durch die Plazenta geschützt sind. Das ändert sich aber, sobald die Nabelschnur bei der Geburt abgeklemmt wird. In einer klinischen Studie versuchen Forscher deshalb seit 2020, die Krankheit vor der Geburt zu behandeln, während sich der Fötus noch im Mutterleib befindet.

Mutter war während der OP wach

Die Mutter des kleinen Mädchens unterzog sich der experimentellen Operation in der 34. Schwangerschaftswoche. Dabei wurde die Frau unter Teilnarkose gesetzt, war aber während der Operation wach – «sie hatte Kopfhörer auf und hörte Musik», sagt Darren Orbach, der Radiologist am Kinderkrankenhaus in Boston und Teil der Forschungsgruppe ist.