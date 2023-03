Frühgeburt: Ärzte gaben Baby kaum eine Chance – doch Imogen kämpft sich ins Leben

1 / 5 Imogen wog bei ihrer Geburt nur 515 Gramm. Die Ärzte gaben ihr eine Überlebenschance von unter zehn Prozent. Screenshot/Facebook In den 98 Tagen, die Imogen auf der Intensivstation verbracht habe, habe sie unzählige Hindernisse überwinden müssen. Screenshot/Facebook Mutter Rachel sagt, ihr neugeborenes, winziges Baby auf der Intensivstation zu sehen und sein extrem zerbrechliches und durchsichtiges Erscheinungsbild wahrzunehmen, sei «wie eine außerkörperliche Erfahrung» gewesen. Screenshot/Facebook

Imogen wog lediglich 515 Gramm, als sie am 6. September im Singleton Hospital in Swansea (Wales) geboren wurde. Nach 132 Tagen im Krankenhaus ist das sechs Monate alte Kind endlich zu Hause in Bridgend. Ihre Mutter Rachel Stonehouse (28), sagt gegenüber der BBC: «Imogen hat so viel durchgemacht, mehr als wir je in unserem Leben durchmachen werden, und sie hat es geschafft!»



Nur wenige Tage nach der Party zur Enthüllung des Geschlechts von Imogen begab sich Rachel mit einer Blutung ins Princess of Wales Hospital in Bridgend, bevor ihre Fruchtblase platzte und sie und ihr Partner Corey mit dem Krankenwagen ins Singleton Hospital gebracht wurden. Imogen wurde nur wenige Minuten nach ihrer Ankunft im Spital entbunden und sofort in einen Inkubator gelegt, der den Mutterleib imitiert.

«Dieses Baby sollte in meinem Bauch sein»

Rachel sagt, ihr neugeborenes, winziges Baby auf der Intensivstation zu sehen und sein extrem zerbrechliches und durchsichtiges Erscheinungsbild wahrzunehmen, sei «wie eine außerkörperliche Erfahrung» gewesen. Sie habe in dem Moment gedacht: «Dieses Baby sollte in meinem Bauch sein, aber das ist es nicht. Dieser Fötus ist jetzt mein Baby, das vor mir liegt, und ich muss jetzt all diesen Menschen um mich herum vertrauen.»



In den 98 Tagen, die Imogen auf der Intensivstation verbracht habe, habe sie unzählige Hindernisse überwinden müssen. Darunter Herzuntersuchungen, eine Lungenblutung, eine Sepsis und zahlreiche Bluttransfusionen. «Jeden Tag wurde sie gestochen und gepiekst. Aber ich fokussierte mich darauf, dass es darum ging, sie gesund zu pflegen», sagt Rachel.

Lob für das Krankenhauspersonal