Drei Jahre danach : Äthiopien nimmt Boeing 737 MAX wieder in Betrieb

2019 stürzte eine Boeing 737 MAX der Ethiopian Airlines mit 149 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern ab. Nun startet der Krisen-Jet auch wieder in Addis Abeba.

149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder befanden sich an Bord der Unglücksmaschine.

Am 10. März 2019 war eine Boeing 737 MAX nur sechs Minuten nach dem Start in Addis Abeba im Südosten der äthiopischen Hauptstadt abgestürzt.

Knapp drei Jahre nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX in Äthiopien mit 157 Toten nimmt die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines den Betrieb mit dem Flugzeugtyp wieder auf. Ein Passagierflug mit einer Boeing 737 MAX werde im Verlauf des Dienstag starten, teilte die Airline der Nachrichtenagentur AFP mit. Genauere Angaben zu dem Flug machte das Staatsunternehmen nicht.

Die Entscheidung, die Flüge mit dem Maschinentyp wieder aufzunehmen, sei nach «intensiver Rezertifizierung» durch die Regulierungsbehörden in den USA, der EU, China und Äthiopien selbst getroffen worden, betonte Ethiopian Airlines. «Unsere Piloten, Ingenieure, Flugzeugtechniker und Mitglieder der Kabinenbesatzung sind vollständig vorbereitet, um die Boeing 737 MAX zurück in die Lüfte zu bringen.»

Weltweites Flugverbot nach zwei Abstürzen

Im März 2019 war eine Boeing 737 MAX nur sechs Minuten nach dem Start in Addis Abeba im Südosten der äthiopischen Hauptstadt abgestürzt. Alle 157 Menschen an Bord des Fluges 302 kamen ums Leben. Das Unglück ereignete sich nur fünf Monate nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX in Indonesien mit 189 Toten.