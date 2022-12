Nairobi : Äthiopier verklagten Meta wegen Hassreden bei Facebook

Die Klage wurde im benachbarten Kenia eingereicht, weil die Content-Moderation, die dort ihren Sitz hat, auch für Inhalte mit Bezug zu Äthiopien zuständig ist. In der Klage wird Meta vorgeworfen, dort nicht genügend Moderatoren eingestellt zu haben. Außerdem werde ein Algorithmus genutzt, der hasserfüllte Inhalte bevorzuge, und es reagiere auf Krisen in Afrika langsamer als an anderen Orten der Welt. Die Kläger, die von der in Kenia ansässigen Rechtsorganisation Katiba Institute unterstützt werden, fordern die Einrichtung eines Fonds in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro) für Opfer von Hassreden.