Sizilien : Ätna spuckt wieder Asche – 10-Kilometer-Wolke

Gut eine Woche nach dem spektakulären Ausbruch speit der Ätna wieder Lava und Asche. Der Flugverkehr in der Gegend bleibt bis auf Weiteres eingestellt.

Etwas mehr als eine Woche nach einem spektakulären Ausbruch hat der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien erneut Lava und Asche gespuckt. Die Aschewolke habe am Montagmittag eine Höhe von ungefähr zehn Kilometer erreicht, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania mit. Der Vulkan brach demnach an seinem Südost-Krater aus. Auf Live-Aufnahmen war eine dichte schwarze Wolke zu sehen, die laut Vorhersage in Richtung Südosten trieb.