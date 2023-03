Oscar Skandal: «Affäre ist schuld» – Chris Rock packt über Will Smiths Ohrfeige aus

Fast ein Jahr ist es her, seit Will Smith Chris Rock bei den Oscars geohrfeigt hat. Nun teilt der Komiker seine Sicht der Dinge.

1 / 5 Bei den Oscars 2022 stürmte Will Smith (54) auf die Bühne und verpasste Chris Rock (58) eine Ohrfeige. REUTERS/Brian Snyder Rock hat einen Witz über Will Smiths Frau Jada gemacht. REUTERS/Brian Snyder Trotzdem gewann Will Smith an dem Abend den Award für «Bester Darsteller» – und bedankte sich unter Tränen. REUTERS/Brian Snyder

Bei den Oscars 2022 schockte Will Smith (54) die ganze Welt. Mitten in der Show stürmte er auf die Bühne und knallte dem Moderator Chris Rock (58) direkt eine ins Gesicht. Kurz zuvor hatte der Komiker einen Spruch über die Glatze von Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith (51) gemacht. «Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund», so der Schauspieler, nachdem er Rock die Ohrfeige verpasst hatte.

Der Ausraster blieb nicht ohne Folgen für Smith: Er muss zehn Jahre lang den Oscars fernbleiben. Für sein Verhalten entschuldigte er sich daraufhin öffentlich. Komiker Chris Rock hielt sich seither zum Vorfall bedeckt. In seiner neuen Stand-up-Show auf Netflix teilt der Komiker nun aber gegen Will aus.

Jadas Affäre soll schuld an der Ohrfeige sein

Auf die Frage, ob die Ohrfeige wehgetan hatte, meint der 58-Jährige: «Klar tat es weh. Es tut immer noch weh!» Trotzdem wolle er sich nicht als Opfer sehen. «Ihr werdet mich wegen des Vorfalls nie weinend in einer Talkshow sehen», so der Amerikaner.

Dann gibt Rock seine Erklärung für Smiths Ausraster preis. «Alle wissen, dass die Ohrfeige nichts mit mir und meinem Spruch zu tun hatte. Seine Frau hatte Sex mit dem Freund seines Sohnes», erklärt er. Laut Rock habe Smith wegen der Affäre von Jada öfters Ausraster gehabt. «Ich würde nie über Privates von anderen Personen sprechen. Aber die beiden haben es selbst getan», so der Komiker weiter. Damit spielt er auf ein Interview aus dem Jahr 2020 an, in dem Jada Will öffentlich beichtete, fremdgegangen zu sein.

