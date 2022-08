Luxemburg : Affenpocken: Das Wichtigste über die Impfung

LUXEMBURG – Das Gesundheitsministerium hat die Impfstrategie gegen die Affenpocken entwickelt. Die ersten Impfstoffe sollen noch in diesem Monat ausgeliefert werden.

Affenpocken sind eine Zoonose, die durch das Affenpockenvirus verursacht wird, das seit mehreren Monaten in Europa zirkuliert. Am 23. Juli 2022 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Affenpocken zu einer Notlage von internationaler Tragweite.