WHO : Affenpocken-Fälle weltweit um 21 Prozent zurückgegangen

Die Zahl der weltweit gemeldeten Affenpocken-Fälle ist in der vergangenen Woche um 21 Prozent zurückgegangen. Damit gab es nach zuletzt wachsenden Infektionszahlen eine Trendumkehr und damit ein mögliches Signal, dass sich der Ausbruch in Europa abschwächen könnte, wie aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation vom Donnerstag hervorging.

Anstieg in Amerika

Die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union (CDC) erklärte am Donnerstag, auf dem Kontinent seien in der vergangenen Woche 219 neue Fälle erfasst worden – eine Zunahme um 54 Prozent. Die meisten Fälle traten demnach in Nigeria und der Demokratischen Republik Kongo auf. Anfang Juli, bevor die WHO die Ausbreitung der Krankheit zu einem globalen Notstand erklärte, hatte der Regionaldirektor der WHO für Europa noch gesagt, die Länder in seiner Region seien für 90 Prozent aller im Labor bestätigten Infektionen verantwortlich.