Gesundheitsministerium : Neun neue Affenpocken-Fälle in Luxemburg registriert

LUXEMBURG – 23 Affenpockenfälle gibt es nach den neusten Zahlen der Santé inzwischen in Luxemburg. Eine erste Lieferung des Impfstoffes soll im August eintreffen.

Neun weitere Affenpocken sind innerhalb einer Woche in Luxemburg hinzugekommen, wie das Gesundheitsministerium in seinem wöchentlichen Bericht am Freitag mitteilt. Damit liegt die Gesamtzahl im Land nun bei 23 Personen. Alle Patienten sind Männer im Alter von durchschnittlich 39 Jahren – keiner musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.