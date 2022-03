Taliban-Schläferin : Afghanische Beamtin tötet US-Berater

Eine afghanische Polizistin hat ein Mitglied der US-Streitkräfte auf dem Gelände des Polizeichefs in der Hauptstadt Kabul erschossen. Dies teilten die NATO-Truppen in Afghanistan (Isaf) sowie die Polizei am Montag mit.