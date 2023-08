Afghanistan: Ministerium für Laster und Tugend nimmt Frauen die Natur

Die Taliban haben nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan nach dem Rückzug von US- und Nato-Soldaten 2021 Einschränkungen für Mädchen und Frauen verhängt.

Frauen in Afghanistan dürfen den Nationalpark Band-e-Amir nicht mehr besuchen.

Die regierenden Taliban in Afghanistan wollen Frauen am Besuch eines der beliebtesten Nationalparks des Landes hindern. Das Ministerium für Laster und Tugend der militant-islamistischen Taliban wirft Frauen vor, sie hätten bei Aufenthalten im Park Band-e-Amir in der zentralafghanischen Provinz Bamijan das islamische Kopftuch Hidschab nicht korrekt getragen.