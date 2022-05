EU : Afrikanische Union sorgt sich um Lebensmittelbeschaffung

Die Afrikanische Union (AU) sorgt sich wegen der EU-Sanktionen gegen Russland um die Lebensmittelversorgung der afrikanischen Länder. Der Ausschluss russischer Geldhäuser aus dem internationalen Swift-Zahlungssystem erschwere die Bezahlung wichtiger Agrarprodukte, wodurch die Lebensmittelversorgung gefährdet sei, sagte der AU-Vorsitzende, Senegals Präsident Macky Sall, am Dienstag beim EU-Gipfel.

Sall sprach per Videokonferenz zu den in Brüssel versammelten EU-Staats- und Regierungschefs. Er betonte, dass Russlands Blockade des ukrainischen Hafens Odessa die ukrainischen Lebensmittelexporte stark beeinträchtige. Deshalb unterstütze die AU die Bemühungen der UNO, die Blockade aufzuheben.

Ukraine-Krieg und Klimawandel verschärfen Lebensmittelkrise

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, Konflikten in Afrika und anderen Weltteilen sowie den Folgen des Klimawandels sind die Getreidepreise am Weltmarkt stark gestiegen. Die Nahrungsmittelkrisen in Afrika haben sich dadurch verschärft.