Victoria Falls : «Afrikanisches Disneyland» soll Simbabwe retten

Hotels, Kasinos und ein Themenpark - die Regierung Simbabwes plant in der Nähe der unberührten Victoria-Fälle ein «afrikanisches Disneyland».

Das wunderschöne Wasserspektakel der berühmten Victoria-Falls ist für die Regierung Simbabwes nicht unterhaltsam genug: Rund um die Wasserfälle plant Tourismusminister Walter Mzembi ein riesiges Unterhaltungskomplex mit Hotels, Banken, Ausstellungsräume, einen Themenpark – aber auch Casinos und Einkaufszentren. Was Mzembi vorschwebt, ist ein «Disneyland in Afrika.»

Das Projekt soll dem Land etwa 223 Millionen Euro kosten, schreibt die lokale Nachrichtenagentur New Ziana. 1'200 Hektar Land nahe des Flughafens seien bereits für Hotels und Konferenzzentren reserviert, bestätigte Mzembi. Auch der Flughafen soll ausgebaut werden, um die erwartete Menschenflut bewältigen zu können, meint er.

Gutbetuchte Kundschaft gesucht

Mzembi hat offenbar klare Vorstellungen über die Sorte Besucher, die er mit seinem Vorhaben anlocken will: Nicht nur «normale» Touristen sollen kommen, sondern auch gutbetuchte Anleger: «Wir wollen eine Zone mit einem Bankenzentrum erschaffen, wo selbst Menschen, die nicht notwendigerweise in Simbabwe leben, Bankkonten eröffnen können», erklärte Mzembi. Die ersten Investoren seien bereits gefunden, so Mzembi weiter. Darunter befänden sich auch einige multinationale Finanzinstitute.

Simbabwe ist vor allem für politisch motivierte Gewalttaten und wiederholte Zusammenbrüche der Wirtschaft bekannt. Dennoch besuchten laut Regierung im ersten Halbjahr dieses Jahres über 400'000 Personen die über 100 Meter hohen Victoriafälle. Mit dem neuen Unterhaltungskomplex sollen jedoch nun jüngere Zielgruppen angesprochen werden. «Die Jungen kommen und laufen uns davon, weil wir ihnen keine Unterhaltung bieten.»