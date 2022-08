Hausdurchsuchung : Agenten finden in Donald Trumps Anwesen geheime Dokumente

Geheimdienstbehörden haben am Dienstag ein Anwesen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump durchsucht. Die Durchsuchung des Anwesens von Trump war zuvor vom US-Justizminister persönlich genehmigt worden. Das FBI soll dabei auch nach Geheimdokumenten über Atomwaffen gesucht haben, wie die «Washington Post» berichtet. Der Ex-Präsident sagt, das sei gelogen.

Die Agenten des Federal Bureau of Investigation (FBI) nahmen etwa 20 Kisten mit Gegenständen, Ordner mit Fotos, eine handschriftliche Notiz und das Gnadengesuch für Trumps Verbündeten Roger Stone mit, wie eine Liste der aus dem Haus entfernten Gegenstände zeigt. Die Liste enthielt auch Informationen über den «Präsidenten von Frankreich», wie es auf der dreiseitigen Liste heißt. Sie ist in einem siebenseitigen Dokument enthalten, das auch den Durchsuchungsbefehl für die Räumlichkeiten enthält, der von einem Bundesrichter in Florida erteilt wurde, wie das «Wall Street Journal» schreibt.