Georgien : «Agenten»-Gesetz wird nach Massenprotesten zurückgezogen

Zuvor war bei Protesten in Tiflis erneut die Gewalt eskaliert. Kritiker sahen in dem Gesetzentwurf eine Gefahr für die Medienfreiheit und die Zivilgesellschaft.

Die Polizei in der georgischen Hauptstadt setzte am späten Mittwoch Wasserwerfer und Tränengas ein. DPA

Nach mehrtägigen Protesten gegen ein geplantes Gesetz für aus dem Ausland finanzierte Medien hat die georgische Regierungspartei den Verzicht auf den Entwurf angekündigt. Die Partei Georgischer Traum und ihre Verbündeten teilten am Donnerstag mit, wegen der «Kontroverse in der Gesellschaft» aufgrund des Gesetzentwurfs werde dieser im Parlament zurückgezogen.

Wegen des Entwurfs hatte es Massenproteste in der Hauptstadt Tiflis gegeben. Am Mittwochabend demonstrierten Zehntausende im Stadtzentrum. Die Polizei löste die Demonstration mit Wasserwerfern und Tränengas auf brutale Weise auf. Das Innenministerium teilte mit, 133 Protestteilnehmer seien festgenommen worden.

Der Gesetzentwurf war am Dienstag in erster Lesung von Abgeordneten beschlossen worden. Danach müssten sich Medien und Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten, als «Agenten unter ausländischem Einfluss» registrieren lassen. In Russland gibt es eine ähnliche Bestimmung, die häufig genutzt wird, um Gruppen und Medien zu verbieten, die kritisch über die Regierung berichtet haben.

Fälschlicherweise als «russisches Gesetz» bezeichnet

Befürworter des Gesetzesentwurfs hatten erklärt, er sei nötig, um transparent zu machen, welche Organisationen und Medien aus dem Ausland finanziert werden. Die Gegner sahen darin ein Instrument, um die Pressefreiheit und die Zivilgesellschaft zu unterdrücken. Zudem schmälere es die Aussichten Georgiens auf einen angestrebten Beitritt zur Nato und zur EU. Auch die EU-Parlamentsabgeordneten Maria Kaljurand und Sven Mikser betonten, dass die Gesetzesvorlage dem erklärten Ziel der georgischen Behörden direkt zuwiderlaufe, einen Kandidatenstatus für eine EU-Mitgliedschaft zu erlangen.

In einer Mitteilung zum Verzicht auf den Gesetzentwurf wehrten sich Abgeordnete gegen die Interpretation der Vorlage. «Der Gesetzentwurf wurde fälschlicherweise als «russisches Gesetz» bezeichnet und seine Annahme in der ersten Lesung wurde in den Augen eines Teils der Öffentlichkeit als Abkehr vom europäischen Kurs dargestellt», teilten sie mit.

Bereits in den vergangenen Tagen waren Tausende in Tiflis gegen den Gesetzentwurf auf die Straße gegangen. Nach dessen Annahme in erster Lesung wurden mehr als 60 Demonstranten festgenommen. Am Mittwoch riefen Protestführer die Teilnehmer auf, Volksvertreter am Betreten des Parlamentsgebäudes zu hindern, bis sie die Vorlage zurückzögen. Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili kündigte an, ihr Veto gegen das Gesetz einzulegen.