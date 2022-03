Rheinland-Pfalz : Agentur für Arbeit Trier schaltet Hotline für Geflüchtete aus der Ukraine

TRIER – Die Agentur für Arbeit Trier hat eine Hotline mit einem Dolmetscher-Team eingerichtet, die speziell Geflüchteten aus der Ukraine alle Fragen rund ums Thema Arbeitsmarkt beantwortet.

Die Agentur für Arbeit in Trier hat eine Telefon-Hotline für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet, um ihnen den Schritt auf den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Um die große Hürde der Sprach-Barriere aus dem Weg zu räumen, steht den Geflüchteten ein Dolmetscher-Team zur Verfügung, wie die Agentur für Arbeit in einer Mitteilung schreibt.

Seien es Fragen zur Arbeitserlaubnis oder Informationen über die Option einer Weiterbildung: Mithilfe des Dolmetscher-Teams sollen alle Fragen rund um den Einstieg in die Erwerbstätigkeit schnell und direkt beantwortet werden. Nach Registrierung und Datenerfassung per Telefon, bestehe die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch. So soll gewährleistet werden, dass die Geflüchteten angemessen und individuell beraten werden.