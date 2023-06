Luxemburg: Ahnungsloses Paar wird mit Tränengas im Waschkeller überrascht

Die Einbrecher befanden sich im Wäschekeller des Wohnhauses in Limpertsberg.

Vier Tage nach einem brutalen Einbruch roch es in dem Gebäudekeller in Luxemburg-Stadt immer noch nach Tränengas. Eva* kam am vergangenen Donnerstag von einer Reise zurück und plante einen gemütlichen Abend mit ihrem Mann Dan* auf der Couch. Ihr Vorhaben änderte sich jedoch, als sie die Waschküche im Keller des Wohnhauses betreten wollte.