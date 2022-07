Blutbad bei Chicago : Aiden (2) verlor bei Schießerei beide Eltern – «wo sind Mama und Papa?»

Die tödlichen Schüsse bei einer Parade zum Nationalfeiertag in einem Vorort von Chicago haben den zwei Jahre alten Aiden zum Vollwaisen gemacht. Nun werden Spenden für den Kleinen gesammelt.

Der zweijährige Aiden McCarthy wurde kurz nach der Schießerei in Highland Park, einem Vorort von Chicago, blutüberströmt aufgefunden. Der Bub lag auf der Straße – seine Mutter Irina und sein Vater Kevin McCarthy waren erschossen worden. Insgesamt wurden am Montag bei der feierlichen Straßenparade sieben Menschen im Kugelhagel des 21 Jahre alten Schützen getötet.

«Wann kommen Mama und Papa zurück?»

Zwei Millionen Dollar für Aiden

Mittlerweile hat Staatsanwalt des Bezirks Lake County, Eric Rinehart, den mutmaßlichen Todesschützen Robert C . wegen Mordes in sieben Fällen angeklagt. Rinehart kündigte an, die Staatsanwaltschaft werde am Mittwoch bei Gericht beantragen, dass der Verdächtige in Untersuchungshaft genommen wird – ohne die Möglichkeit, gegen Kaution bis zu einem Urteil auf freien Fuß zu kommen.