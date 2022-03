Mehr Unterstützung – Aidsprävention ist eine Frage des Geldes

Derzeit können anonyme und kostenlose HIV-Tests lediglich im Centre Hospitalier und im nationalen Gesundheitslabor in Luxemburg-Stadt durchgeführt werden. Dies soll sich nach Angaben von Laurence Mortier ab nächstem Jahr ändern. Der Aktionsplan gegen Aids, der bis 2015 läuft, sieht in der Tat eine Dezentralisierung vor. Ein Zentrum soll demnächst in Esch-sur-Alzette eröffnen. «Die Vorbereitungen für ein weiteres Zentrum im Norden laufen», sagte Gesundheitsminister Mars Di Bartolomeo.