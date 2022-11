Tiefflüge geplant : Airbase Spangdahlem startet mehrtägige Übung

SPANGDAHLEM – Um den US-Militärflughafen in der Eifel wird es laut werden: Das 52. Jagdgeschwader macht Flugübungen, bei der auch Explosionen simuliert werden.

Tsgt. Richard Mekkri/Us Air/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa (Archiv)

In der Region rund um den US-Militärflughafen Spangdahlem in der Eifel wird es bis Mittwoch mehr Fluglärm geben. Grund ist eine mehrtägige Übung des dort stationierten 52. Jagdgeschwaders, wie die Air Base zum Start am Montag mitteilte. Während der routinemäßigen Übung würden zur Simulation von Angriffen auch Sirenen, Lautsprecher, Explosionen und Rauchkanister zum Einsatz kommen. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr seien keine Flüge und Übungen vorgesehen, hieß es.