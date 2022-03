Vermieten in Luxemburg – Airbnb-ähnliche Vermietungen sollen bald reguliert werden

Hundert Angebote, von Zimmern bis zu Häusern, von 45 bis 3500 Euro pro Nacht. Dies sind die Unterkünfte, die am Donnerstag auf der Airbnb-Website für dieses Wochenende in Luxemburg angeboten wurden. Das Phänomen beschränkt sich dabei nicht auf diese Plattform und ist auch nicht neu. Es ist schwierig, das Ausmaß zu erfassen. Für 2017 sprach Airbnb von 70.000 Übernachtungen (zwei Prozent der Gesamtzahl im Land), 710 Unterkünften und 36.000 Kunden. Auf Anfrage von L'essentiel, erklärte das Unternehmen, es sei «nicht befugt», aktuelle Zahlen zu liefern.

Das Fehlen einer Regulierung sorgt jedoch für Zähneknirschen im Land. Serge Wilmes (CSV), der erste Schöffe der Hauptstadt, betonte: «Es muss eine nationale Antwort sein.» Seiner Meinung nach wird der Minister für Mittelstand und Tourismus, Lex Delles, das Thema in den nächsten Wochen in Absprache mit der Stadt «in die Reform des Niederlassungsrechts» aufnehmen. Dieser Rahmen würde neue Regulierungshebel bieten, so Serge Wilmes.