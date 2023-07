London: Airbus A380 gerät in bedrohliche Seitenlage und muss durchstarten

Der Airbus A380-841 der British Airways startete am 15. Juli am Flughafen London Heathrow durch.

Der Airbus A380 ist das größte je in Serienproduktion gebaute zivile Passagierflugzeug. Das eindrucksvolle Flugzeug ist 73 Meter lang und hat eine Spannweite von 80 Metern.



Am Flughafen London Heathrow musste ein A380 der British Airways wegen des starken Seitenwinds am Samstag durchstarten. Auf der Videoaufnahme ist zu sehen, wie der Koloss bei der Landung in eine bedrohliche Seitenlage gerät, die Reifen des Flugzeugs qualmen. Die Piloten entscheiden sich schließlich für das Durchstartmanöver.