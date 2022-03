Gesicherte Zukunft : Airbus hat für acht Jahre Arbeit

In den Airbus-Auftragsbüchern stehen Aufträge für 4437 Flugzeuge im Gesamtwert von 588 Milliarden Dollar. Damit ist die Produktion für bis zu acht Jahre gesichert.

Nach einem Rekordjahr bei Bestellungen und Auslieferungen will der europäische Flugzeughersteller Airbus im laufenden Jahr 4000 neue Mitarbeiter einstellen. Auf einer gemeinsamen Neujahrskonferenz mit dem Mutterkonzern EADS sprach Airbus-Verkaufschef John Leahy am Dienstag vom erfolgreichsten Jahr in der Unternehmensgeschichte.