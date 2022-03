Air Base Spangdahlem : Airforce hat Tarnkappenjets in die Eifel verlegt

BERLIN/SPANGDAHLEM – In Zusammenarbeit mit den Gastnationen und der Nato verlegt die US-Luftwaffe Kampfflugzeuge vom Typ F-35A Lightning II vorübergehend in die Eifel.

Die US-Streitkräfte haben bereits vor einigen Tagen Tarnkappenjets auf den Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel verlegt. Fotos zeigten die Maschinen am Dienstag beim Start. Die US-Luftwaffe hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, die Kampfflugzeuge vom Typ F-35A Lightning II seien angekommen. Diese und andere Verlegungen erfolgten in vollständiger Zusammenarbeit mit den Gastnationen und der Nato vorübergehend.