Emmy Russ : Airline verliert Hund von deutschem TV-Star

«Niemand weiß, wo er ist»

Zuvor bat Emmy ihre Mutter ihre beiden Hunde mit in den Flieger nach Deutschland zu nehmen. Und das tat sie auch. Einen der Vierbeiner konnte sie in den Passagierraum des Fliegers mitnehmen, der Schäferhund sollte in einer Transportbox im Frachtraum mitreisen. Doch als Mama Russ in Hamburg landete, war letzterer nicht mehr auffindbar. «Mein Hund ist eingesperrt seit Stunden und niemand weiß, wo er ist. Er wird sterben», klagt Emmy.