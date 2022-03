Fliegen wird teurer : Airlines rechnen mit großem Gewinneinbruch

Die weltweiten Aussichten für die Luftfahrtbranche sind noch trüber als bislang angenommen. Flugpassagiere werden tiefer in die Taschen greifen müssen.

Die Aussichten am Himmel verdüstern sich für die Airlines. (Bild: H.U. Blöchliger)

Die Fluggesellschaften müssen nach Einschätzung ihres Branchenverbands IATA in diesem Jahr wegen der steigenden Ölpreise mit drastisch sinkenden Gewinnen rechnen. Statt 3,5 Milliarden Dollar, wie noch im Dezember prognostiziert, dürfte die Branche 2012 nur noch 3 Milliarden Dollar verdienen, sagte IATA- Chef Tony Tyler am Dienstag. Das wären fast zwei Drittel weniger als die 7,9 Milliarden Dollar aus dem Vorjahr.

Zwar sei die Krise in der Eurozone gebremst, doch nun hätten die Fluglinien mit immens hohen Preisen für Kerosin zu kämpfen, sagte Tyler. Angesichts knapper Gewinnspannen brauche es keinen großen Schock, um die Branche in die roten Zahlen zu reißen.

Für die Fluggesellschaften in Nordamerika korrigierte die IATA ihre Gewinnprognose gar von 1,7 Milliarden auf 900 Millionen Dollar nach unten. Bessere Geschäfte erwartet die IATA im Nahen Osten: In der Heimat von Fluglinien wie Emirates, Qatar Airways oder Etihad dürfte der Branchengewinn statt 300 Millionen Dollar nun 500 Millionen Dollar erreichen. Im Raum Asien-Pazifik rechnet der Verband mit Profiten von 4,8 Miliarden Dollar - gut eineinhalb mal so viel wie noch im Dezember.