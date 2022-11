Iran: Ajatollah Chomeinis Geburtshaus steht in Brand

Die Aufnahmen des Angriffs kursieren in den sozialen Medien.

Iranische Demonstrierende haben offenbar das Geburtshaus des Revolutionsführers Ayatollah Chomenei angegriffen. Das zeigen Aufnahmen, die sich in den sozialen Medien verbreiten.

Das ehemalige Anwesen des 1989 verstorbenen Revolutionsführers wurde inzwischen in ein Museum umgewandelt. Die in den sozialen Medien verbreiteten Bilder zeigen offenbar, dass Teile des Anwesens in Flammen stehen und Demonstrierende Brandbomben werfen. Das Museum im Zentrum von Chomenei ist ein beliebter Ort für Anhängerinnen und Anhänger des Regimes, dessen geistiger Gründer 1979 den von den USA unterstützten Schah stürzte.