Nach Herzstillstand 2017 : Ajax entschädigt Familie von Ex-Spieler Nouri

Fünf Jahre nach Abdelhak Nouris Herzstillstand während eines Testspiels, haben sich Ajax Amsterdam und seine Familie auf eine Entschädigungszahlung in Millionenhöhe geeinigt.

Ajax Amsterdam hat sich mit der Familie von Ex-Spieler Abdelhak Nouri auf eine Entschädigungszahlung in Millionenhöhe geeinigt. Der Verein zahlt demnach 7,85 Millionen Euro, wie der niederländische Rekordmeister am Montag mitteilte. Nouri erlitt am 8. Juli 2017 bei einem Testspiel gegen Werder Bremen einen Herzstillstand. Danach lag der heute 24-Jährige im Koma und leidet an schweren bleibenden Hirnschäden. Ajax räumte nun Fehler bei der medizinischen Versorgung auf dem Platz ein und übernahm als Arbeitgeber dafür die Verantwortung.