Marc Overmars : Ajax-Sportdirektor tritt wegen Belästigung zurück

Ajax Amsterdam muss einen neuen Sportdirektor suchen. Der ehemalige niederländische Nationalspieler Marc Overmars ist aufgrund von Belästigungsvorwürfen zurückgetreten.

Der ehemalige niederländische Fußballnationalspieler Marc Overmars ist wegen Belästigungsvorwürfen als Sportdirektor des Vereins Ajax Amsterdam zurückgetreten. Sein Verhalten weiblichen Mitarbeitern gegenüber sei «inakzeptabel» gewesen, erklärte Overmars am Sonntag. Einer Mitteilung des Vereins zufolge hatte der 48-Jährige eine «Reihe von unangemessenen Nachrichten» an die Betroffenen verschickt. «Leider war mir nicht klar, dass ich damit eine Grenze überschritten habe», erklärte Overmars dazu.

«Bester Fußballdirektor, den Ajax je hatte»

Meijaard fügte hinzu: «Es ist niederschmetternd für die Frauen, die sich mit diesem Verhalten auseinandersetzen mussten.» Als die Aufsichtsgremien von dessen Nachrichten erfuhren, «haben wir sofort gehandelt und sorgfältig überlegt und abgewogen, was am besten zu tun ist.» Meijaard erklärte: «Leider hat er wirklich die Grenze überschritten, so dass eine Fortsetzung als Direktor nicht in Frage kam.» Der Schritt sei «für alle sehr schmerzlich».