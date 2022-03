Andre Onana : Ajax-Star in schweren Autounfall verwickelt

Ajax-Keeper Andre Onana ist auf der Reise zum Nationalteam von Kamerun in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Aber: Es gibt Entwarnung.

In den sozialen Medien machen Videos die Runde, die die zwei Autowracks zeigen.

Am Wochenende feierte Andre Onana mit Ajax Amsterdam noch den späten 3:2-Sieg im Topspiel gegen Feyenoord Rotterdam. Dann reiste er nach Yaounde, um in Kamerun zum Trainingscamp seines Nationalteams zu stoßen.

Auf dem Weg dorthin soll der Torwart in einen schweren Unfall verwickelt worden sein. In den sozialen Medien machen Videos die Runde, die zwei Autowracks zeigen sowie Onana, wie er mit anderen Menschen an der Unfallstelle steht.