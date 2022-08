Club greift durch : Ajax verbietet «Darf ich dein T-Shirt»-Plakate im Stadion

Ab sofort sind solche Schilder in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam verboten.

Während Fußballspielen werden sie oft von TV-Kameras eingefangen und sind meistens von Kinderhand gestaltet. Die Rede ist von Plakaten, mit denen die jungen Fans nach T-Shirts von ihren Lieblingsspielern fragen. Der Trend weitete sich aus und die Menge an Schildern nahm in der Vergangenheit immer mehr zu. Die Schilder werden vor allem in den sozialen Medien als störend empfunden. Nun führt der niederländische Top-Club Ajax Amsterdam als erster Verein ein Verbot von solchen Schildern ein.