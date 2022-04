6:1 gegen Wolfsburg : Akanji trifft bei BVB-Gala – Gladbach kassiert Derby-Pleite trotz Embolo-Tor

Gleich mit 6:1 haut Borussia Dortmund am Samstagnachmittag Wolfsburg aus dem Stadion. Einen wichtigen Sieg feiern auch Freiburg und Abstiegskandidat Hertha Berlin.

Jungtalent Tom Rothe (17) erzielte in seinem ersten Bundesligaspiel gleich ein Tor.

Dortmund – Wolfsburg 6:1

Wolfsburg kommt am Samstagnachmittag im Signal Iduna Park so richtig unter die Räder. Gleich mit 1:6 müssen sich die Wölfe beim BVB geschlagen geben. Die Dortmunder legten den Grundstein zum Kantersieg mit gleich drei Treffern zwischen der 24. und der 28. Minute. Für das erste Tor sorgte in seinem allerersten Profi-Spiel der erst 17-jährige Linksverteidiger Tom Rothe. Für das 3:0 zeichnete sich mit Nati-Star Manuel Akanji ein weiterer Abwehrspieler aus.