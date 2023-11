Akribische Suche: Emiles Verschwinden immer noch nicht aufgeklärt

Am 8. November ist es genau vier Monate her, dass Émile zuletzt gesehen wurde. Der Zweijährige verschwand damals aus dem Garten seiner Großeltern im südfranzösischen Le Vernet. Die Polizei geht seit August davon aus, dass der Bub tot ist. Doch das Schicksal um sein Verschwinden bleibt weiterhin ein Rätsel.

Am 7. November soll es in den Morgenstunden erneut zu insgesamt zehn Hausdurchsuchungen gekommen sein, wie französische Medien berichten. Die Behörden nahmen mehrere Orte ins Visier. Darunter solche in der Gemeinde selbst aber auch in schwer zugänglichen Bergregionen in der Umgebung. Auch Fahrzeuge wurden durchsucht.