Lützerath : Aktivisten betonieren sich ein und bitten Polizei um Hilfe

Die Polizei hat unter massivem Widerstand am Mittwoch begonnen, das von Hunderten Protestierenden besetzte Dorf zu räumen. Manche hatten sich sogar einbetoniert.

Um die Aktivisten zu befreien, musste eine Flex her.

Im besetzten Lützerath haben sich in der Nacht auf Donnerstag Klimaaktivisten in den Boden einbetoniert. Da die Temperaturen in der Nacht jedoch stark gesunken sind, baten sie die Polizei um Hilfe, wie der «Focus» schreibt. Grund dafür sollen gesundheitliche Probleme gewesen sein, da die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt waren. Die Polizei nutzte Presslufthammer, um sie zu befreien. Es wurde auch eine Flex eingesetzt.