«Botschaft von Putin, Kriegsverbrecher» : Aktivisten stellen Wegweiser für russische Botschaft in Luxemburg auf

LUXEMBURG-STADT – In der Rue de Beggen ist ein falsches Straßenschild aufgestellt worden, das den Weg zur russischen Botschaft weist.

Unbekannte haben in der Rue de Beggen in Luxemburg-Stadt ihren Widerstand gegen die russische Militärinvasion in der Ukraine und gegen Präsident Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht. An der Kreuzung zur Rue de la Cimenterie haben sie ein falsches Straßenschild aufgestellt, das den Weg zur russischen Botschaft weist. Darauf ist zu lesen: «Botschaft von Putin, Kriegsverbrecher».