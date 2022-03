Cattenom : AKW-Block schaltet sich ab

CATTENOM – Im AKW Cattenom ist es am Montag zu einem Zwischenfall gekommen. Dabei war der betroffene Reaktorblock 2 erst am Freitag nach Revision wieder ans Netz gegangen.

Nur drei Tage nach der viermonatigen Generalüberholung hat sich der AKW-Block 2 in Cattenom am Montag automatisch abgeschaltet.

Erst am vergangenen Freitag war der Block 2 des AKW in Cattenom nach einer viermonatigen Revision wieder hochgefahren worden. Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr schaltete er sich automatisch wieder ab. Schuld war ein Absinken des Wasserstands in einer Dampfturbine, wie Dominique Pierre, Sprecherin des Kernkraftwerks der Betreibergesellschaft EDF auf Anfrage von L‘essentiel bestätigte.