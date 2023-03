Frankreich : Akw Cattenom weist erneut Risse auf

CATTENOM – Bei Kontrollen der französischen Atomaufsichtsbehörde (Autorité de sureté nucléaire) wurden erneut Risse in den Reaktoren der Kraftwerke Cattenom und Penly (Seine-Maritime) festgestellt.

Immer wieder wird über Komplikationen in den Reaktoren berichtet. AFP

Der Energieversorger EDF hat einen weiteren «nicht unerheblichen» Fehler in zwei Reaktoren entdeckt, wie die Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) am Donnerstag berichtet. Dies ist eine weitere Komplikation, die den Wartungskalender der französischen Kraftwerke durcheinander bringen könnte.

Bei Kontrollen wurden thermische Ermüdungsrisse an Notfallleitungen festgestellt, die als anfällig für Spannungsrisskorrosion in Reaktor 3 des Kraftwerks Cattenom (Mosel) und in Reaktor 2 des Atomkraftwerks Penly (Seine-Maritime) gelten, so eine aktualisierte Mitteilung der ASN vom Donnerstag.

165 Millimeter langer Riss

In Penly 2 ist der Riss 57 Millimeter lang, was weniger als zehn Prozent des Umfangs ausmacht, und hat eine maximale Tiefe von 12 Millimetern. «Das ist nicht harmlos, es handelt sich um eine nicht zu vernachlässigende Tiefe», sagte Julien Collet, stellvertretender Generaldirektor der ASN, gegenüber der Agence France Presse. Der andere Riss wurde in Cattenom 3 gesichtet, er ist 165 Millimeter lang (entspricht etwa einem Viertel des Umfangs) und hat eine maximale Tiefe von 4 Millimetern.

Diese Entdeckung erfolgte zwei Tage, nachdem im Reaktor Penly 1 ein Riss in einer Notfallleitung aufgedeckt worden war, die dazu dient, den Reaktor im Falle eines Atomunfalls mit Wasser zu fluten. Dieser Riss «erstreckt sich über 155 Millimeter, also etwa ein Viertel des Umfangs der Rohrleitung, und seine maximale Tiefe beträgt 23 Millimeter bei einer Rohrdicke von 27 Millimetern», hatte die ASN detailliert ausgeführt.

Angepasstes Wartungsprogramm

Das Phänomen der sogenannten «Spannungsrisskorrosion» wurde seit Oktober 2021 an mehreren Standorten festgestellt, erzeugte aber kleinere Risse und in anderen Bereichen dieser Rohrleitungen. Die EDF muss der ASN in den nächsten Tagen eine überarbeitete Kontrollstrategie vorlegen. Insgesamt wird der Stromversorger laut ASN 200 Schweißnähte in seinem gesamten Reaktorpark überprüfen müssen. Dies könnte zu längeren Reaktorabschaltungen führen und Unsicherheiten über die Atomstromproduktion im Jahr 2023 hervorrufen.

Der andere Riss, den die ASN am Donnerstag erwähnte, hängt jedoch nicht mit diesem Phänomen der Spannungsrisskorrosion zusammen, sondern mit dem der thermischen Ermüdung, die bei rostfreien Stählen auftritt, wenn ein Teil Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Dieses Phänomen sei bekannt und würde seit langem im Rahmen der historischen Programme zur vorbeugenden Instandhaltung überwacht werden. In dem Bereich der Rohrleitung, in dem es entdeckt wurde, sei es hingegen nicht erwartet worden, so die ASN. «Das ändert nichts am kurzfristigen Kontrollprogramm, aber die EDF wird sein Wartungsprogramm anpassen müssen, um die Kontrollen auf thermische Ermüdung in größeren Bereichen aufzunehmen», sagte Collet.