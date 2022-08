Reaktoren außer Betrieb : AKW-Großmacht Frankreich muss jetzt erstmals Strom importieren

Die Sorge vor Energieknappheit in Europa wächst. Nun droht auch Frankreich in eine Krise zu schlittern: Derzeit ist mehr als die Hälfte der insgesamt 56 Atomkraftwerke außer Betrieb. Das Land, das sonst Strom exportiert, muss schon jetzt im Sommer erstmals Strom einführen.

Der Ukraine-Krieg und die drohende Energieknappheit in Westeuropa haben alles verändert. So läuft etwa in Deutschland eine hitzige Debatte über den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, nachdem der Ausstieg bereits beschlossene Sache war. In Frankreich schien man dank zahlreicher Kernkraftwerke relativ gut für eine Knappheit gerüstet – doch dieses Bild hat sich nun gewandelt.

Anzahl der AKW-Ausfälle «eine absolute Premiere»

So muss Frankreich erstmals in seiner Geschichte gut 20 Prozent seines Bedarfs an Strom importieren. Im Winter dürfte sich die Krise noch deutlich verschärfen. «Ich denke, ein Totalausfall kann vermieden werden, aber wahrscheinlich wird es geplante Stromunterbrechungen geben, um Energie zu sparen», sagt dazu Atomspezialist Yves Marignac. Dass so viele AKW gleichzeitig ausgefallen seien, sei «eine absolute Premiere» – und dies in Zeiten, wo Russland den Gashahn zuzudrehen droht.