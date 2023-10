Al-Ahli-Klinik: Wer ist für die Krankenhaus-Katastrophe verantwortlich?

Was bekannt ist

Am Dienstagabend ist eine Rakete nahe der Al-Ahli Arab-Klinik in Gaza eingeschlagen. Der Raketenschlag sorgte für große Zerstörung, mehrere Hundert Menschen kamen ums Leben, unzählige wurden verletzt. «Teile des Krankenhauses stehen in Flammen und ein Teil der Decke ist eingestürzt», schildert Ghassan Abu Sittah, ein Mitarbeiter der Klinik. Das Gesundheitsministerium von Gaza spricht von mindestens 500 Todesopfern. Die israelischen Behörden bezweifeln diese Zahl jedoch, denn die Rakete sei vor allem auf dem Parkplatz eingeschlagen.

So reagiert die Welt

Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben den Bombenschlag verurteilt, wobei führende Politiker aus dem Nahen Osten die lautstärksten Erklärungen abgaben. Jordanien hat ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden und führenden arabischen Politikern abgesagt. Ein solches Treffen würde erst zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem sich alle Anwesenden darauf einigen könnten, auf ein «Ende des Krieges und der Massaker an den Palästinensern hinzuarbeiten», erklärte der jordanische Außenminister Ayman Safadi. Auch Ägypten und Saudi-Arabien führen den Raketenschlag auf Israel zurück und verurteilen ihn auf das Schärfste. Fast im gesamten Nahen Osten kam es zudem zu Protesten der muslimischen Bevölkerung.

Das sagt Israel

Laut Israel sei die palästinensische Gruppierung Islamischer Dschihad für den Raketenschlag verantwortlich. «Eine Analyse der operativen Systeme der israelischen Armee (IDF) deutet darauf hin, dass ein Raketenhagel von Terroristen aus dem Gazastreifen abgefeuert wurde, der zum Zeitpunkt des Einschlags in unmittelbarer Nähe des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza vorbeiflog», heißt es in einem Statement. Die israelische Luftwaffe hätte zum Zeitpunkt der Explosion zwar einen Einsatz in der Gegend durchgeführt, aber «mit einer Art von Munition, die nicht zu den Aufnahmen passt, die wir vom Krankenhaus haben», erklärte Militärsprecher Daniel Hagari. Ein Mitschnitt der Live-Sendung von «Al Jazeera» soll zudem einen fehlgeschlagenen Raketenstart im Gazastreifen zeigen, der unmittelbar vor den ersten Nachrichten zum Einschlag im Al-Ahli-Arab-Krankenhaus erfolgte.