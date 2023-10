Al-Hilal-Profi: Neymar fällt nach Kreuzbandriss monatelang aus

Neymar zog sich in der WM-Quali in Uruguay eine Verletzung zu.

Brasiliens Superstar Neymar (31) hat sich in der Nacht auf Mittwoch im WM-Quali-Spiel gegen Uruguay (0:2) eine schwere Verletzung zugezogen. Nun ist klar: Der Stürmer muss sich einer Operation am Kreuzband und und Meniskus unterziehen und fällt monatelang aus. Das teilt der brasilianische Verband am Mittwochabend mit.