Alabama: Für Tiere «inakzeptabel» – Häftlinge sollen durch Stickstoff sterben

Kenneth Eugene Smith soll der erste Häftling in den Vereinigten Staaten werden, der durch Stickstoff den Tod findet. Wegen eines Auftragsmordes im Jahr 1988 ist er im Bundesstaat Alabama zum Tode verurteilt worden . Zuletzt mussten aber mehrere Hinrichtungen wegen Problemen abgesagt werden – so konnte etwa in mehreren Fällen die tödliche Injektion, die das Ende der Häftlinge bedeuten sollte, nicht intravenös verabreicht werden. In anderen Fällen berichten Augenzeugen von langen, qualvollen Todeskämpfen .

Gesetzlich erlaubt, aber völlig unerprobt

In Zukunft will Alabama deshalb auf das auf der Erde am häufigsten vorkommende Gas setzen: Stickstoff. Die Hinrichtung durch Stickstoff ist auch in den Bundesstaaten Mississippi und Oklahoma gesetzlich anerkannt, wurde bisher aber noch nie von einer Behörde umgesetzt. Denn eine Erprobung ist ethisch so undenkbar, dass jegliche Referenzwerte dazu fehlen, wie sich Stickstoff auf Menschen auswirkt.

Erfahrung mit dem Gas als todbringendes Mittel haben derweil Tierärzte: Früher wurde fast immer Stickstoff eingesetzt, um Haustiere einzuschläfern. Doch mittlerweile rät die US-Vereinigung der Veterinäre von der Substanz ab, wie die «Neue Zürcher Zeitung» schreibt.

Stickstoff kann Panik, Schmerzen und Stress auslösen

Denn laut Studien kann das Ersticken durch Stickstoff vor dem Tod Panik, Schmerzen und hohen Stress auslösen. Mittlerweile wird es nur noch bei Truthähnen und Hühnern eingesetzt, die Tierärzte bezeichneten Stickstoff zur Einschläferung von anderen Tieren in ihren Richtlinien gar als «inakzeptabel».

Laut den Befürwortern soll der Stickstoff schnell zur Bewusstlosigkeit und anschließend zum Tod führen. Doch sowohl Menschenrechtler als auch Experten kritisieren, dass das Prozedere an vielen Stellen unklar sei: Bislang ist lediglich öffentlich bekannt, dass den Verurteilten das Gas mit einer Maske mit Schläuchen verabreicht werden soll.

So viel könnte laut Experten schiefgehen

Dabei kann laut Bernard E. Harcourt vieles schiefgehen. «Dringt Sauerstoff in die Maske, ringt die Person womöglich qualvoll nach Luft und könnte mit einem schweren Hirnschaden überleben . Wenn der Stickstoff falsch reguliert wird, könnten die Insassen zudem an einer Kohlenmonoxidvergiftung ersticken», schreibt der Rechtsprofessor der Uni Columbia in einem Gastbeitrag in der «New York Times». Schlimmstenfalls könnte auch das Personal einer Stickstoffvergiftung ausgesetzt sein, wenn etwas schiefgeht.

«Versuch am Menschen»

Auch Rechtsprofessorin Deborah Denno bezeichnet die Variante, die der Bundesstaat Alabama anpeilt, als «schlampig, gefährlich und ungerechtfertigt mangelhaft». Maya Foe von der internationalen Organisation Reprieve (Begnadigung) spricht gar von einem «Versuch am Menschen». «Die Beamten wissen offensichtlich nicht, was sie tun, und hoffen auf das Beste.»