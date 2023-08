Wetter: Alarm in Mailand – Superzelle bedroht Norditalien

Am heutigen Freitag wurden in Mailand die Parks, Grünflächen und Friedhöfe geschlossen. Zudem wurden Märkte abgesagt. Grund dafür ist ein heftiger Sturm, der derzeit über Norditalien fegt. Der Zyklon Circe zieht vom Norden her in Richtung Süden und sorgt dabei für große Zerstörung. Die intensivste Phase wird in Mailand am Nachmittag vermutet.