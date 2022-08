Klimawandel : Alarmzustand in Portugal wegen Waldbrandgefahr

Rund 1800 Feuerwehrleute waren am Montag im ganzen Land im Einsatz, wie der Zivilschutz mitteilte. Der größte Brand loderte demnach in der Region Vila Real im Norden des Landes.

Am Sonntag hatte die Regierung den Alarmzustand wegen der Gefahr von Waldbränden ausgerufen. Bis Dienstag wird damit der Zugang zu Wäldern eingeschränkt, Veranstaltungen mit Feuerwerk sind verboten.

Erst am vergangenen Mittwoch brachte die Feuerwehr einen über Wochen andauernden Waldbrand im Naturschutzgebiet Serra da Estrela vorerst unter Kontrolle. Dieser hatte mehr als 25.000 Hektar Vegetation zerstört.

In Portugal herrscht in diesem Jahr eine außergewöhnliche Dürre. Das südeuropäische Land verzeichnete den heißesten Juli seit fast einem Jahrhundert. Waldbrände haben dort in diesem Jahr bereits fast 94.000 Hektar Land verwüstet.