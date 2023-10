Alaska: Kurz vor dem Ertrinken legen die Hirsche ihre Scheu ab

Um ihr Leben zu retten, legten zwei Hirsche in Alaska ihre Menschenscheu ab und schwammen zu einem Boot der Wildhüter. Sie waren im kalten Pazifik sechs Kilometer vor der Küste kurz vor dem Ertrinken.

Zwei Wildhüter im US-Bundesstaat Alaska sind zu tierischen Lebensrettern geworden. Die beiden Männer nahmen in ihrem Boot zwei im Meer schwimmende Hirsche auf und brachten die völlig erschöpften Tiere zum Strand. Sergeant Mark Finses und Kyle Feuge seien auf dem Rückweg von einer Patrouille in die Stadt Ketchikan auf Revillagigedo Island gewesen, als sie die Paarhufer entdeckt hätten, berichtete ein Behördensprecher der Nachrichtenagentur AP. Die Hirsche befanden sich mehr als sechs Kilometer von der nächsten Insel in der Inside Passage entfernt, einem Seeweg vor der Küste Alaskas und Kanadas.

Finses filmte die ungewöhnliche Begegnung mit seinem Handy. Sie seien weit draußen in der Clarence Strait und die Tiere seien «in einem schlechten Zustand», sagt er in dem in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. Es scheine, als könnten sie sich nicht mehr lange über Wasser halten. Dass Hirsche vor der Küste Alaskas von einer Insel zur anderen schwimmen, ist durchaus üblich – diese beiden waren jedoch offenbar abgetrieben.

Auch der Wildhüter musste ins Wasser

Die Wildhüter stoppten ihr zehn Meter langes Patrouillenboot und schalteten die Motoren ab, um die Tiere nicht zu verschrecken. Als die Hirsche das Boot erreichten, stießen sie mit dem Kopf dagegen und kletterten dann, unterstützt von den Lebensrettern, die Schwimmstufe hinauf. Als die Wildtiere auf dem Boot angekommen waren, zitterten sie vor Kälte. Nach Angaben der National Oceanic and Atmospheric Administration liegt die durchschnittliche Wassertemperatur in Ketchikan im Oktober bei 10,2 Grad Celsius.

«Ich bin bis auf die Knochen durchnässt», sagt Finses später in dem Video. Er habe die Tiere von Deck an den Strand tragen müssen. Sie hätten zunächst kaum stehen können, seien dann aber davongetrottet, so die Behörde.

