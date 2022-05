Indien : Albtraum-geplagte Diebe in Indien geben gestohlene Götter-Statuen zurück

Diebe in Indien haben ein gutes Dutzend aus einem Hindu-Tempel gestohlener Götter-Statuen zurückgegeben, weil sie nach eigenen Angaben seit dem Diebstahl von Albträumen verfolgt wurden.

Diebe in Indien haben ein gutes Dutzend aus einem Hindu-Tempel gestohlener Götter-Statuen zurückgegeben, weil sie nach eigenen Angaben seit dem Diebstahl von Albträumen verfolgt wurden. Die Täter hatten vergangene Woche aus einem 300 Jahre alten Tempel in der Region Uttar Pradesh insgesamt 16 Statuen des Gottes Balaji gestohlen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete. Am Montagabend ließen sie 14 der Figuren nahe dem Wohnhaus des obersten Priesters zurück.