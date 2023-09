Albumcover mit Schleim: Halle Berry und Drake zoffen sich in aller Öffentlichkeit

Nicht all ihren Fans ist klar, weshalb sich die Schauspielerin derart aufregt, weshalb sie schließlich erklärt: «Weil er mich zuerst gefragt hat und ich NEIN sagte, deshalb. Wieso fragst du, wenn du sowieso machst, was du willst! Das war das ‹ Fi** dich › für mich. Nicht cool, verstehst du?»

Drake macht Anspielung auf Vorwurf

Drake hat zu dem Ganzen noch nicht groß Stellung genommen, er hat lediglich unterschwellig in einer Instagram-Story ein T-Shirt mit der Aufschrift «What the hell is going on?», auf Deutsch: «Was zur Hölle geht hier vor sich?», getragen. Doch ganz egal waren ihm die Unruhen wohl doch nicht. So hat er mittlerweile das Cover-Bild geändert.